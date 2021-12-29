Украинец Малиновский попал в команду года в Италии

Об этом сообщает SofaScore в Twitter.

Малиновский в 2021 году получал в среднем отметку 7,44 балла за матч. По этому показателю в Серии A он уступил только форварду "Наполи" Лоренцо Инсинье - 7,51.

Украинец стал единственным представителем "Аталанты" в символической сборной.

В общей сложности 28-летний Руслан Малиновский в 2021 году сыграл в чемпионате Италии за "Аталанту" 42 матча, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.