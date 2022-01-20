Украинец Лунин попал в стартовый состав "Реала" на матч с "Эльче"
Сегодня, 20 января, украинский вратарь Андрей Лунин третий раз в своей карьере сыграет за мадридский "Реал"
Об этом сообщает официальный Twitter "Реала".
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти доверился Андрею Лунину уже во второй раз в сезоне. В этот раз украинский вратарь снова сыграет в Кубке Испании.
Матч 1/8 финала Кубка Испании, где встретятся "Реал" и "Эльче", начнется в 20:00 по киевскому времени. 23 января соперники сыграют снова, но уже в рамках чемпионата Испании.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 2 матча. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- 10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное