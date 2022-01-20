Украинец Лунин попал в стартовый состав "Реала" на матч с "Эльче"

Об этом сообщает официальный Twitter "Реала".



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти доверился Андрею Лунину уже во второй раз в сезоне. В этот раз украинский вратарь снова сыграет в Кубке Испании.

Матч 1/8 финала Кубка Испании, где встретятся "Реал" и "Эльче", начнется в 20:00 по киевскому времени. 23 января соперники сыграют снова, но уже в рамках чемпионата Испании.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 2 матча. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".