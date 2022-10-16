Украинец Лунин помог "Реалу" одолеть "Барселону" в Эль-Классико
В 9-м туре чемпионата Испании по футболу украинский голкипер Андрей Лунин сыграл за "Реал" в победном матче против "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на игру с самым принципиальным соперником в Мадриде. Команда Карло Анчелотти повела в счете на 12-й минуте, когда забил Карим Бензема. На 35-й минуте Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев поля.
"Барселона" забила в ответ на 83-й минуте усилиями Феррана Торреса. Однако Родриго в компенсированное время реализовал в ворота каталонцев пенальти и установил итоговый результат.
"Реал" победил "Барселону" 3:1, набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Команда Хави с 22 пунктами опустилась на вторую позицию.
Чемпионат Испании
9-й тур
16 октября
"Реал" – "Барселона" 3:1
Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (пен.) - Торрес, 83
- 11 октября Лунин сыграл за мадридцев в Лиге чемпионов в матче, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" .
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