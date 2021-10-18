Украинец Лунин начал переговоры с немецким топ-клубом, он решил уйти из "Реала"

Об этом сообщает fichajes.net.

По информации источника, агенты Лунина уже начали предварительные переговоры с дортмундской "Боруссией". Переход может состояться летом 2022 года. Сумма трансфера должна составить 3 млн евро.

Лунин разочарован, что не получает игровой практики. 22-летний украинец перешел в "Реал" в 2018 году, но с тех пор сыграл за команду лишь 1 матч. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".



Также Лунин сыграл 6 матчей за национальную команду Украины.



Контракт Андрея Лунина с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года.