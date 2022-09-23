Об этом сообщает Todofichajes.com .

По информации источника, пока "Бавария" рассматривает Андрея Лунина как футболиста для ротации, но впоследствии украинец должен заменить культового голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, которому 36 лет.

В "Баварии" планировали заменить Нойера немецким вратарем, но мюнхенцам импонирует Андрей Лунин, очень мало играющий в мадридском "Реале". К украинцу также есть интерес от английского "Вест Хэма".

В прошлом сезоне 23-летний Андрей Лунин впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании с момента перехода в "королевский" клуб в 2018 году.

На счету украинца по два матча в Ла Лиге и Кубке Испании.

Лунин также выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".

9 мая украинский голкипер впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании.

28 мая Лунин стал третьим украинцем в истории, выигрывавшим в финале Лиги чемпионов.

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