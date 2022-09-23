Украинец Лунин может уйти из "Реала" ради "Баварии"
Мюнхенская "Бавария" интересуется голкипером мадридского "Реала" Андреем Луниным
Об этом сообщает Todofichajes.com .
По информации источника, пока "Бавария" рассматривает Андрея Лунина как футболиста для ротации, но впоследствии украинец должен заменить культового голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, которому 36 лет.
В "Баварии" планировали заменить Нойера немецким вратарем, но мюнхенцам импонирует Андрей Лунин, очень мало играющий в мадридском "Реале". К украинцу также есть интерес от английского "Вест Хэма".
В прошлом сезоне 23-летний Андрей Лунин впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании с момента перехода в "королевский" клуб в 2018 году.
На счету украинца по два матча в Ла Лиге и Кубке Испании.
Лунин также выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- 30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".
- 9 мая украинский голкипер впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании.
- 28 мая Лунин стал третьим украинцем в истории, выигрывавшим в финале Лиги чемпионов.
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