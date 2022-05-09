Украинец Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лунин сыграл за "Реал" в матче 35 тура Ла Лиги против "Атлетико". Украинец пропустил на 40-й минуте гол от Янника Карраско, реализовавшего пенальти. После перерыва вратарь ликвидировал выход один на один и не позволил соперникам увеличить преимущество.

В конце концов, это не спасло "Реал" от поражения 0:1.

23-летний Андрей Лунин впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании со времени перехода в "королевский" клуб в 2018 году. В этом сезоне он еще дважды выходил на поле в Кубке Испании. Украинец также выступал в аренде в испанских "Леганессе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

"Реал" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Испании.

Чемпионат Испании

35-й тур

8 мая

"Атлетико" – "Реал" 1:0

Гол : Карраско, 40 (пен.)

30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".

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