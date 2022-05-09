Украинец Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании
Украинский голкипер Андрей Лунин впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лунин сыграл за "Реал" в матче 35 тура Ла Лиги против "Атлетико". Украинец пропустил на 40-й минуте гол от Янника Карраско, реализовавшего пенальти. После перерыва вратарь ликвидировал выход один на один и не позволил соперникам увеличить преимущество.
В конце концов, это не спасло "Реал" от поражения 0:1.
23-летний Андрей Лунин впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании со времени перехода в "королевский" клуб в 2018 году. В этом сезоне он еще дважды выходил на поле в Кубке Испании. Украинец также выступал в аренде в испанских "Леганессе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
"Реал" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Испании.
Чемпионат Испании
35-й тур
8 мая
"Атлетико" – "Реал" 1:0
Гол : Карраско, 40 (пен.)
- 30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".
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