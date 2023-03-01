Украинец Кривцов попал в сборную лучших футболистов 1-го тура МЛС
МЛС обнародовала символическую сборную лучших футболистов 1-го тура регулярного чемпионата
Об этом сообщает официальный твиттер МЦС.
В символической сборной лучших футболистов 1-го тура МЛС нашлось место для украинского новичка "Интер Майами" Сергея Кривцова.
Кривцов забил за "Интер Майами" гол на 41-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС (Главной лиги футбола) против "Монреаля" и помог своей команде победить со счетом 2:0.
Сергей Кривцов в итоге был признан лучшим игроком матча. Для украинца эта игра стала первой официальной в составе клуба, принадлежащего английскому футболисту Дэвиду Бекхэму.
1 февраля 31-летний Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера", за который играл с 2010 года. На счету центрального защитника 31 матч за сборную Украины.
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