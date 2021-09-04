Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020
Украинский пловец Максим Крипак получил на Паралимпиаде-2020 пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали и стал самым титулованным атлетом Игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Крипак выиграл в Токио семь медалей - пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую и гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена Паралимпиады-2020 еще до ее завершения.
Украинец выиграл золото в комплексном плавании на 200 м, на 100 м и 400 м вольным стилем, а также на 100 м на спине и 100 м баттерфляем. Также он выиграл серебро на дистанции 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.
Всего на счету Максима Крипака 15 медалей Паралимпийских игр 10 из которых - золотые.
- Напомним, перед заключительным днем Паралимпийских игр в Токио сборная Украины имеет 98 медалей .
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