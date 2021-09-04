Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Крипак выиграл в Токио семь медалей - пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую и гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена Паралимпиады-2020 еще до ее завершения.

Украинец выиграл золото в комплексном плавании на 200 м, на 100 м и 400 м вольным стилем, а также на 100 м на спине и 100 м баттерфляем. Также он выиграл серебро на дистанции 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.

Всего на счету Максима Крипака 15 медалей Паралимпийских игр 10 из которых - золотые.