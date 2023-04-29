Украинец Ковтун завоевал золото и бронзу Кубка мира по спортивной гимнастике
Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл золото в свободных упражнениях и бронзу на коне на этапе Кубка мира в Египте
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Telegram.
Ковтун победил в свободных упражнениях с отметкой 14.433. За выступление на коне украинец вместе с армянином Арутюном Мердиняном получил 14,566 балла и разделил с ним бронзу.
Золото в этой дисциплине выиграл Ли Чих-кай из Тайваня (15.033), серебро – еще один представитель Армении – Гагик Хачикян (14.733).
19-летний Илья Ковстун является чемпионом Европы на брусьях и бронзовым медалистом ЧЕ и чемпионата мира в самом престижном виде гимнастики - многоборье.
- 17 апреля Илья Ковтун стал чемпионом Европы в упражнениях на брусьях.
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