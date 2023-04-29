Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Telegram.

Ковтун победил в свободных упражнениях с отметкой 14.433. За выступление на коне украинец вместе с армянином Арутюном Мердиняном получил 14,566 балла и разделил с ним бронзу.

Золото в этой дисциплине выиграл Ли Чих-кай из Тайваня (15.033), серебро – еще один представитель Армении – Гагик Хачикян (14.733).

19-летний Илья Ковстун является чемпионом Европы на брусьях и бронзовым медалистом ЧЕ и чемпионата мира в самом престижном виде гимнастики - многоборье.