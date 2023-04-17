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Украинец Ковтун получил золото ЧЕ по спортивной гимнастике

17 апреля, 2023 понедельник
12:45
Спорт

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по упражнениям на брусьях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В турецкой Анталии Илья Ковтун выиграл финальные соревнования по упражнениям на брусьях с результатом 15,166 балла. Серебро получил Ферхан Арикан из Турции, бронзу – испанец Тьерно Диалло.

19-летний Ковтун стал чемпионом Европы впервые в карьере. Также украинец получил на ЧЕ-2023 бронзу на перекладине и в престижном виде программы - многоборье. Еще одну медаль Украине принес Игорь Радивилов, ставший третьим в опорном прыжке.

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