Украинец Ковтун получил золото ЧЕ по спортивной гимнастике
Украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по упражнениям на брусьях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В турецкой Анталии Илья Ковтун выиграл финальные соревнования по упражнениям на брусьях с результатом 15,166 балла. Серебро получил Ферхан Арикан из Турции, бронзу – испанец Тьерно Диалло.
19-летний Ковтун стал чемпионом Европы впервые в карьере. Также украинец получил на ЧЕ-2023 бронзу на перекладине и в престижном виде программы - многоборье. Еще одну медаль Украине принес Игорь Радивилов, ставший третьим в опорном прыжке.
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