Украинец Коваленко стал героем матча чемпионата Италии против "Милана"
Результативная передача Виктора Коваленко помогла "Специи" победить "Милан" в 22-м туре чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Милане хозяев поля в конце первого тайма вывел вперед Рафаэль Леау. На 64-й минуте Кевин Агудело сравнял счет. В компенсированное время Эммануэль Гьяси принес "Специи" победу. Результативный пас ему отдал Виктор Коваленко, на 79-й минуте вышедший на замену.
"Специя" победила "Милан" 2:1 и с 22 очками занимает 14-е место. "Милан" с 48 пунктами второй и отстает от "Интера", имеющего матч в запасе, на 2 балла.
Чемпионат Италии
22-й тур
17 января
"Милан" - "Специя" 1:2
Голы : Леау, 45+1 - Агудело, 64, Гьяси, 90+5
На 45-й минуте Тео Эрнандес ("Милан") не реализовал пенальти.
- Напомним, в 22-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Фиорентине" со счетом 0:6.
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