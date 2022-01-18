Украинец Коваленко стал героем матча чемпионата Италии против "Милана"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Милане хозяев поля в конце первого тайма вывел вперед Рафаэль Леау. На 64-й минуте Кевин Агудело сравнял счет. В компенсированное время Эммануэль Гьяси принес "Специи" победу. Результативный пас ему отдал Виктор Коваленко, на 79-й минуте вышедший на замену.

"Специя" победила "Милан" 2:1 и с 22 очками занимает 14-е место. "Милан" с 48 пунктами второй и отстает от "Интера", имеющего матч в запасе, на 2 балла.

Чемпионат Италии

22-й тур

17 января

"Милан" - "Специя" 1:2

Голы : Леау, 45+1 - Агудело, 64, Гьяси, 90+5

На 45-й минуте Тео Эрнандес ("Милан") не реализовал пенальти.