Украинец Коваленко может перейти в "Милан"

Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на Sky Sports .



Итальянский "Аталанта" интересуется хавбеком "Милана" Томмазо Побегой. Футболист очень нравится главному тренеру бергамцев Джан Пьеро Гасперини, который хотел бы усилить полузащиту.



Сообщается, что в соглашение по 21-летнему футболисту может войти украинец Виктор Коваленко, который играет в "Аталанте" на этой позиции. Пока не известно, настроены ли в "Милане" подписать украинца взамен.

Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Полузащитника весной беспокоила травма, которая, в итоге, помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.

За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.