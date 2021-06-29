Украинец Коваленко может перейти в "Милан"
Украинский футболист Виктор Коваленко может стать игроком итальянского "Милана"
Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на Sky Sports .
Итальянский "Аталанта" интересуется хавбеком "Милана" Томмазо Побегой. Футболист очень нравится главному тренеру бергамцев Джан Пьеро Гасперини, который хотел бы усилить полузащиту.
Сообщается, что в соглашение по 21-летнему футболисту может войти украинец Виктор Коваленко, который играет в "Аталанте" на этой позиции. Пока не известно, настроены ли в "Милане" подписать украинца взамен.
Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Полузащитника весной беспокоила травма, которая, в итоге, помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.
За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.
- 27 мая стало известно, что Виктор Коваленко не сыграет за Украину на чемпионате Европы из-за травмы.
- 17 июня сообщалось, что "Аталанта" решила продать Коваленко .
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