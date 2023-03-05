Украинец Котовский завоевал второе в сезоне золото Кубка мира по фристайлу
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский выиграл второй в сезоне этап Кубка мира и завоевал лидерство в общем зачете по лыжной акробатике
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Котовский победил на пятом этапе соревнований в Энгадине (Швейцария). В финале украинец набрал 137,76 балла. Серебро получил швейцарец Нео Рот (133,11), бронзу – американец Кристофер Лиллис (128,00).
В общем зачете Котовский набрал 351 очко и перед заключительным этапом Кубка мира вышел на первое место. Вторым из 349 пунктов идет Рот.
Для Котовского золото Кубка мира стало вторым в карьере. Впервые он победил также в нынешнем сезоне – на четвертом этапе в Дир-Велли (США).
Также Дмитрий Котовский вместе с Анастасией Новосад и Александром Окипнюком выиграли бронзу чемпионата мира – 2023 в командных соревнованиях.
Решающий этап Кубка мира состоится в Алматы (Казахстан) 19 марта.
Кубок мира
Энгадин, Швейцария
Мужчины. Лыжная акробатика
1. Дмитрий Котовский (Украина) – 137,76 балла
2. Нео Рот (Швейцария) – 133,11
3. Кристофер Лиллис (США) – 128,00
10. Владимир Кушнир (Украина) – 103,27
Общий зачет
1. Котовский – 351
2. Рот – 349
3. Лиллис – 239
- 4 февраля Дмитрий Котовский впервые в карьере завоевал золото Кубка мира.
- 19 февраля сборная Украины завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное