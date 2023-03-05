Об этом сообщает Еспресо.TV.

Котовский победил на пятом этапе соревнований в Энгадине (Швейцария). В финале украинец набрал 137,76 балла. Серебро получил швейцарец Нео Рот (133,11), бронзу – американец Кристофер Лиллис (128,00).

В общем зачете Котовский набрал 351 очко и перед заключительным этапом Кубка мира вышел на первое место. Вторым из 349 пунктов идет Рот.

Для Котовского золото Кубка мира стало вторым в карьере. Впервые он победил также в нынешнем сезоне – на четвертом этапе в Дир-Велли (США).

Также Дмитрий Котовский вместе с Анастасией Новосад и Александром Окипнюком выиграли бронзу чемпионата мира – 2023 в командных соревнованиях.

Решающий этап Кубка мира состоится в Алматы (Казахстан) 19 марта.

Кубок мира

Энгадин, Швейцария

Мужчины. Лыжная акробатика

1. Дмитрий Котовский (Украина) – 137,76 балла

2. Нео Рот (Швейцария) – 133,11

3. Кристофер Лиллис (США) – 128,00

10. Владимир Кушнир (Украина) – 103,27

Общий зачет

1. Котовский – 351

2. Рот – 349

3. Лиллис – 239