Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед последним этапом Кубка мира в Алматы (Казахстан) Дмитрий Котовский лидировал в общем зачете. Он имел 351 очко и на 2 пункта опережал швейцарца Нео Рота.

Украинцу не удалось удержаться на первой позиции и завоевать Хрустальный глобус. На решающем этапе соревнований Котовский не смог преодолеть квалификацию и стал только 13-м. Ноэ Рот завоевал серебро набрал 429 очков и победил в общем зачете Кубка мира 2022/23. Дмитрий Котовский с 371 баллом завершил сезон вторым.

В общей сложности 21-летний Дмитрий Котовский в нынешнем розыгрыше Кубка мира получил две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Вместе с Анастасией Новосад и Александром Окипнюком он выиграл бронзу чемпионата мира в командных соревнованиях.

Фристайл

Кубок мира

Алматы, Казахстан

Лыжная акробатика. Мужчины

1. Пирмин Вернер (Швейцария) – 123,00

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 118,55

3. Эмиль Надо (Канада) – 96,83

…5. Максим Кузнецов (Украина) – 95,00

…13. Дмитрий Котовский (Украина) – 80,97

…15. Владимир Кушнир (Украина) – 79,49

Общий зачет

1. Рот – 429 очков

2. Котовский – 371

3. Вернер – 302

…8 . Кузнецов – 169

9. скорняк - 158

…21. Александр Окипнюк (Украина) - 56

…33. Захар Максимчук (Украина) – 27

34. Александр Абраменко (Украина) – 26