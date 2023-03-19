Украинец Котовский выступил на решающем этапе Кубка мира, перед которым лидировал в общем зачете
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский не удержал лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике и завершил сезон на второй позиции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед последним этапом Кубка мира в Алматы (Казахстан) Дмитрий Котовский лидировал в общем зачете. Он имел 351 очко и на 2 пункта опережал швейцарца Нео Рота.
Украинцу не удалось удержаться на первой позиции и завоевать Хрустальный глобус. На решающем этапе соревнований Котовский не смог преодолеть квалификацию и стал только 13-м. Ноэ Рот завоевал серебро набрал 429 очков и победил в общем зачете Кубка мира 2022/23. Дмитрий Котовский с 371 баллом завершил сезон вторым.
В общей сложности 21-летний Дмитрий Котовский в нынешнем розыгрыше Кубка мира получил две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Вместе с Анастасией Новосад и Александром Окипнюком он выиграл бронзу чемпионата мира в командных соревнованиях.
Фристайл
Кубок мира
Алматы, Казахстан
Лыжная акробатика. Мужчины
1. Пирмин Вернер (Швейцария) – 123,00
2. Ноэ Рот (Швейцария) – 118,55
3. Эмиль Надо (Канада) – 96,83
…5. Максим Кузнецов (Украина) – 95,00
…13. Дмитрий Котовский (Украина) – 80,97
…15. Владимир Кушнир (Украина) – 79,49
Общий зачет
1. Рот – 429 очков
2. Котовский – 371
3. Вернер – 302
…8 . Кузнецов – 169
9. скорняк - 158
…21. Александр Окипнюк (Украина) - 56
…33. Захар Максимчук (Украина) – 27
34. Александр Абраменко (Украина) – 26
- 4 февраля Дмитрий Котовский впервые в карьере завоевал золото Кубка мира.
- 19 февраля сборная Украины завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира.
- 5 марта Дмитрий Котовский выиграл второй в сезоне этап Кубка мира и захватил лидерство в общем зачете лыжной акробатики.
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