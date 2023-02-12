Видео нокаута обнародовал Shiwtime Boxing в Twitter.

В Сан-Антонио (США) Выхрист проиграл Перо техническим нокаутом в восьмом раунде. Украинец пропустил удар, после которого перестал защищаться, а рефери в ринге остановил поединок.

Для Виктора Выхриста, которого из-за роста 196 см и внешнего сходства сравнивали с Владимиром Кличко, это поражение стало первым среди профессионалов. Украинец проигрывал кубинцу на любительском ринге.