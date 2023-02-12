Украинец, которого сравнивали с Кличко, проиграл принципиальному сопернику нокаутом
Украинец Виктор Выхрист уступил технический нокаут кубинцу Леньеру Перо и потерпел первое поражение в карьере среди профессионалов
Видео нокаута обнародовал Shiwtime Boxing в Twitter.
В Сан-Антонио (США) Выхрист проиграл Перо техническим нокаутом в восьмом раунде. Украинец пропустил удар, после которого перестал защищаться, а рефери в ринге остановил поединок.
Для Виктора Выхриста, которого из-за роста 196 см и внешнего сходства сравнивали с Владимиром Кличко, это поражение стало первым среди профессионалов. Украинец проигрывал кубинцу на любительском ринге.
- 18 декабря 2022 года Виктор Выхрист победил по очкам американца Франклина Лоуренса.
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