Украинец Король, которого оккупанты пятый год удерживают в ОРДО, испытывает проблемы со здоровьем и пережил пытки, - Денисова

Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова.



Александра Короля задержали 19 сентября 2017 года во временно оккупированной Оленевке, когда он возвращался из Волновахи домой в Макеевку.



Волнуясь за здоровье мужчины, семья сразу начала его искать. Накануне Александру Королю сняли швы после перенесенной операции при гнойном гангренозном аппендиците.



Супруга нашла мужчину в Донецком изоляторе временного содержания, где ему назначили "административный арест" на 30 суток. Впоследствии стало известно, что украинца избивали и пытали электрическим током, чтобы получить "признание".



Сейчас идет досудебное расследование. Оккупанты обвиняют Александра Короля в "шпионаже", будто он, будучи профессиональным строителем, создавал карты военных объектов.



Украинец страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы: гипертрофией правого и левого желудочка. В результате он страдает головной болью, головокружением и удушьем.



Из-за перенесенного острого гангренозного аппендицита появился тифлит - воспаление слепой кишки. Кроме того, у Александра Короля проблемы с легкими: он не может дышать без медицинских препаратов.



Украинец постоянно жалуется на острую боль в животе и принимает обезболивающие. В СИЗО его не лечат, а передающие родные медицинские препараты не всегда попадают к мужчине. Жена Александра Короля из-за угроз со стороны российских наемников и потери работы уехала вместе с маленьким ребенком с временно оккупированной территории Донбасса. На момент задержания дочери мужчины было 9 месяцев, а сейчас уже пять лет.



Все вышеназванные действия в отношении Александра Короля являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обращается к руководству Междугородного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Александру Королю, содействовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться с вопросом о его.

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