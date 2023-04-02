Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины в facebook.

На соревнования по силовому многоборью в Лидсе Павел Курдияка набрал 57,5 очка и одержал победу. Второе место с 53,5 пункта занял еще один представитель Украины – Алексей Новиков – которому принадлежал титул сильнейшего человека Европы. Третьим стал латвиец Айварс Шмаукстелис, набравший 51,5 балла.

Стронгмен

Europe's Strongest Man

Лидс, Великобритания

1 апреля

1. Павел Кордияка (Украина) – 57,5 очков

2. Алексей Новиков (Украина) – 53,5

3. Айварс Шмаукстелис (Латвия) – 51,5