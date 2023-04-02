Украинец Кордияка получил звание сильнейшего человека Европы
Украинский стронгмен Павел Кордияка победил на турнире Europe's Strongest Man в Великобритании
Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины в facebook.
На соревнования по силовому многоборью в Лидсе Павел Курдияка набрал 57,5 очка и одержал победу. Второе место с 53,5 пункта занял еще один представитель Украины – Алексей Новиков – которому принадлежал титул сильнейшего человека Европы. Третьим стал латвиец Айварс Шмаукстелис, набравший 51,5 балла.
Стронгмен
Europe's Strongest Man
Лидс, Великобритания
1 апреля
1. Павел Кордияка (Украина) – 57,5 очков
2. Алексей Новиков (Украина) – 53,5
3. Айварс Шмаукстелис (Латвия) – 51,5
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3 апреля 2022 года Алексей Новиков получил титул сильнейшего человека Европы.
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