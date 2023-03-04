Об этом сообщает Еспресо.TV.

На чемпионате Европы в Стамбуле Кокошко с результатом 21,23 м шел к последней попытке на четвертой позиции. Однако в шестой попытке украинец толкнул ядро на 21,84 м и вышел на третье место.

Роман Кокошко побил Национальный рекорд в помещениях. Предыдущее достижение – 21,83 м – с 1999 года принадлежало Александру Багачу.

Медаль Кокошка стала для сборной Украины первой на ЧЕ-2023 в Турции.

ЧЕ-2023 по легкой атлетике

Стамбул, Турция

3 марта

Мужчины. Толкание ядра

1. Зане Вейр (Италия) – 22,06 м

2. Томаш Штанек (Чехия) – 21,90 м

3. Роман Кокошко (Украина) – 21,84 м