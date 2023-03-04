Украинец Кокошко с национальным рекордом выиграл бронзу ЧЕ по легкой атлетике
Украинец Роман Кокошко выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в толкании ядра и установил новый национальный рекорд – 21,84 м
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На чемпионате Европы в Стамбуле Кокошко с результатом 21,23 м шел к последней попытке на четвертой позиции. Однако в шестой попытке украинец толкнул ядро на 21,84 м и вышел на третье место.
Роман Кокошко побил Национальный рекорд в помещениях. Предыдущее достижение – 21,83 м – с 1999 года принадлежало Александру Багачу.
Медаль Кокошка стала для сборной Украины первой на ЧЕ-2023 в Турции.
ЧЕ-2023 по легкой атлетике
Стамбул, Турция
3 марта
Мужчины. Толкание ядра
1. Зане Вейр (Италия) – 22,06 м
2. Томаш Штанек (Чехия) – 21,90 м
3. Роман Кокошко (Украина) – 21,84 м
- 16 февраля стало известно, что украинская прыгунья в длину Марина Бех Романчук пропустит чемпионат Европы в помещении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное