Украинец Гвоздик возобновил карьеру для помощи лучшему боксеру мира в подготовке к бою с россиянином
Украинский боксер Александр Гвоздик, уже завершивший карьеру, поможет мексиканцу Саулю Альваресу в подготовке к бою с россиянином Дмитрием Биволом
Об этом сообщает Boxingnews 24 .
Александр Гвоздик присоединился к тренировочному лагерю Сауля Альвареса и будет проводить спарринги со звездным мексиканцем. Украинец поможет "Канело" в подготовке к бою с Дмитрием Биволом, который пройдет 7 мая.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Бивол владеет титулом WBA Super.
Гвоздик объявил о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева из России в 2019 году.
- 27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.
- 10 февраля сообщалось, что третье сражение между Альваресом и Головкиным может состояться 17 сентября.
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