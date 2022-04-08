Украинец Гвоздик возобновил карьеру для помощи лучшему боксеру мира в подготовке к бою с россиянином

Об этом сообщает Boxingnews 24 .



Александр Гвоздик присоединился к тренировочному лагерю Сауля Альвареса и будет проводить спарринги со звездным мексиканцем. Украинец поможет "Канело" в подготовке к бою с Дмитрием Биволом, который пройдет 7 мая.



Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Бивол владеет титулом WBA Super.



Гвоздик объявил о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева из России в 2019 году.

27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.

10 февраля сообщалось, что третье сражение между Альваресом и Головкиным может состояться 17 сентября.

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