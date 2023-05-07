Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Гвадалахаре (Мексика) Гвоздик завершил поединок против Болотника в шестом раунде. После мощного меткого удара украинец бросился добивать опустившегося на колено соперника и заставившего рефери остановить поединок.

Для Гвоздика эта победа стала второй после возобновления карьеры в 2023 году после трехлетнего перерыва.

36-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации).