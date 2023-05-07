Украинец Гвоздик бросил вызов российскому боксеру Бетербиеву

Об этом сообщает "Трибуна".

"Конечно, я хочу реванш с Бетербиевым. Конечно, это одна из моих целей. Мы знаем, кому принадлежат титулы. Если я хочу быть чемпионом мира, я должен провести реванш с Бетербиевым или подраться с Биволом. Я думаю, что сделал много ошибок под время подготовки - это не оправдание. В тот вечер Бетербиев был лучшим, я полностью отдаю ему должное. Он прекрасный боец, прекрасный панчер. Но я считаю, что могу выступить лучше. Я усвоил свой урок. Надеюсь, если реванш состоится, то я смогу показать себя гораздо лучше", - сказал Александр Гвоздик.

В ночь на 7 мая Гвоздик встретится с латвийцем Ричардсом Болотниксом в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.

36-летний Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации).

Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.