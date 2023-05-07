Украинец Гвоздик бросил вызов российскому боксеру Бетербиеву
Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик хочет провести реванш с чемпионом WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым
Об этом сообщает "Трибуна".
"Конечно, я хочу реванш с Бетербиевым. Конечно, это одна из моих целей. Мы знаем, кому принадлежат титулы. Если я хочу быть чемпионом мира, я должен провести реванш с Бетербиевым или подраться с Биволом. Я думаю, что сделал много ошибок под время подготовки - это не оправдание. В тот вечер Бетербиев был лучшим, я полностью отдаю ему должное. Он прекрасный боец, прекрасный панчер. Но я считаю, что могу выступить лучше. Я усвоил свой урок. Надеюсь, если реванш состоится, то я смогу показать себя гораздо лучше", - сказал Александр Гвоздик.
В ночь на 7 мая Гвоздик встретится с латвийцем Ричардсом Болотниксом в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.
36-летний Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации).
Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.
- 12 февраля Александр Гвоздик одолел мексиканца Жозуэ Обандо в первом поединке после трехлетнего перерыва.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное