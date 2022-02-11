Украинец Гераскевич, сделавший патриотический протест на Олимпиаде, финишировал 18-м в финале по скелетону
Украинец Владислав Гераскевич занял 18 место в финальном соревновании по скелетону среди мужчин
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Гераскевич финишировал на 18-й позиции в финале по скелетону. Четыре заезда украинец суммарно преодолел за 4.06,28 мин.
Победителем Олимпиады-2022 в скелетоне стал 29-летний немец Кристофер Гротхер. Серебро у Акселя Юнга, а бронзу завоевал представитель сборной Китая Янь Вэньган.
- 10 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич после первых двух попыток на Олимпийских играх в Пекине занимал 16 место.
- 11 февраля Гераскевич, выступающий на Олимпиаде-2022, призвал Россию прекратить войну в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.17
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.18
- Актуальное
- Важное