Украинец Гераскевич, сделавший патриотический протест на Олимпиаде, финишировал 18-м в финале по скелетону

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Гераскевич финишировал на 18-й позиции в финале по скелетону. Четыре заезда украинец суммарно преодолел за 4.06,28 мин.



Победителем Олимпиады-2022 в скелетоне стал 29-летний немец Кристофер Гротхер. Серебро у Акселя Юнга, а бронзу завоевал представитель сборной Китая Янь Вэньган.

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