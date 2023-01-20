Украинец Гераскевич с рекордом финишировал на ЧЕ по скелетону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На проходящем в немецком Альтенберге чемпионате Европы по скелетону украинец Владислав Гераскевич показал 10-й результат. Наш спортсмен проиграл победителю 2,3 секунды, но повторил личный рекорд.

Для Гераскевича этот чемпионат Европы стал шестым в карьере. На прошлогоднем ЧЕ украинец тоже занял 10-е место.

В соревнованиях в рамках Кубка мира Владислав Гераскевич стал 16-м – это его худший результат этого сезона.

Чемпионат Европы по скелетону

Альтенберг, Германия

Мужчины

1. Мэтт Вестон (Великобритания) – 1.54,16

2. Кристофер Греттер (Германия) – +0,35

3. Аксель Юнгк (Германия) – +0,38

...

10. Владислав Гераскевич (Украина) – +2,30

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