Украинец Гераскевич с рекордом финишировал на ЧЕ по скелетону
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич с личным рекордом финишировал на чемпионате Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На проходящем в немецком Альтенберге чемпионате Европы по скелетону украинец Владислав Гераскевич показал 10-й результат. Наш спортсмен проиграл победителю 2,3 секунды, но повторил личный рекорд.
Для Гераскевича этот чемпионат Европы стал шестым в карьере. На прошлогоднем ЧЕ украинец тоже занял 10-е место.
В соревнованиях в рамках Кубка мира Владислав Гераскевич стал 16-м – это его худший результат этого сезона.
Чемпионат Европы по скелетону
Альтенберг, Германия
Мужчины
1. Мэтт Вестон (Великобритания) – 1.54,16
2. Кристофер Греттер (Германия) – +0,35
3. Аксель Юнгк (Германия) – +0,38
...
10. Владислав Гераскевич (Украина) – +2,30
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