Украинец, давший бой Головкину, одержал первую за 4 года победу
Украинский боксер Сергей Деревянченко выиграл у американца Джошуа Конли и одержал первую с 2019 победу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 31 июля в Нью-Йорке, Деревянченко победил Конли единогласным решением судей - 99:91, 99:91, 98:92. Для украинца победа стала первой с 2019 года.
36-летний Сергей Деревянченко в 2018-2020 годах трижды сражался за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) и уступил американцам Дэниелю Джейкобсу и Джермаллу Чарло. Также он противоречиво проиграл казахстанце Геннадию Головкину, хотя многие эксперты сошлись во мнении, что украинец заслуживал победы по очкам.
Всего у Деревянченко теперь 14 побед и 4 поражения. Боксер родился в Феодосии и после оккупации россиянами Крыма в 2014 году занял четкую проукраинскую позицию.
30-летний Джошуа Конли имеет 17 побед, 3 поражения и 1 ничью.
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