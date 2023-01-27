Украинец Далакян перевесил Хименеса перед чемпионским боем на "Уэмбли"
Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян и претендент Давид Хименес провели взвешивание перед поединком
Об этом сообщает Queensberry Promotions.
Далакян и Хименес выйдут на ринг в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions, которая сотрудничает с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри.
Бой между чемпионом мира в самом легком весе (до 50,9 кг) Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом был назначен на 31 августа 2022 года, но украинец и костариканец не смогли договориться о месте встречи.
На процедуре взвешивания Артем Далакян показал вес 50,6 кг, костариканец Дэвид Хименес – 50,4 кг. Лимит самого легкого веса составляет 50,8 кг.
Бой Далакяна и Хименеса в субботу, 28 января, покажет YouTube канал "Футбол 2.0". Старт трансляции – 21:00 по киевскому времени.
В общей сложности 35-летний Далакян одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он владеет титулом WBA с 2018 года. У 30-летнего Хименеса 12 побед и нет поражений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное