Украинец Беринчик в титульном бою победил россиянина Чаниева

Бой проходил под Киевом – в ТРЦ Терминал в Броварах, сообщает Лига.net .



В первых раундах Беринчик "дергал" россиянина, но тот в ответ "сбивал прицел" украинцу.

В начале пятого раунда Беринчик провел несколько успешных атак, однако ответил и Чаниев. В конце раунда у украинского боксера был разбит нос. В следующих трехминутках темп боя немного успокоился.





В последних раундах Беринчик действовал агрессивно, однако одержать досрочную победу не смог. В результате украинец победил единогласным решением судей (116-112, 118-110, 118-111). Он в шестой раз защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb