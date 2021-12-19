Украинец Беринчик в титульном бою победил россиянина Чаниева
Украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе (до 61,2 кг)
Бой проходил под Киевом – в ТРЦ Терминал в Броварах, сообщает Лига.net .
В первых раундах Беринчик "дергал" россиянина, но тот в ответ "сбивал прицел" украинцу.
В начале пятого раунда Беринчик провел несколько успешных атак, однако ответил и Чаниев. В конце раунда у украинского боксера был разбит нос. В следующих трехминутках темп боя немного успокоился.
В последних раундах Беринчик действовал агрессивно, однако одержать досрочную победу не смог. В результате украинец победил единогласным решением судей (116-112, 118-110, 118-111). Он в шестой раз защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.
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