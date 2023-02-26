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Украинец Амосов защитил чемпионский титул Bellator в бою со Сторли

26 февраля, 2023 воскресенье
01:58
Спорт

В ночь с 25 на 26 февраля украинский боец Ярослав Амосов защитил титул Bellator в поединке против американца Логана Сторли

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярослав Амосов защищал титул Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против "временного" чемпиона Логана Сторли.

Во всех 5 раундах украинец показал тотальное преимущество над американцем и единодушным решение судей признан победителем.

В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания, во время которой оба соперника показали одинаковый вес - 76,84 кг.

Украинец завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года он должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Ярослав Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 г. и победил его раздельным решением судей.

  • 23 ноября 2022 года Ярослав Амосов объявил, что будет защищать чемпионский титул Bellator 25 февраля 2023 года в поединке против Логана Сторли.
  • 12 февраля стало известно, что Ярослав Амосов готовится к защите титула Bellator под руководством тренера ирландца Конора Макгрегора – Джона Каваны.
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Украина
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