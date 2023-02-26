Украинец Амосов защитил чемпионский титул Bellator в бою со Сторли

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярослав Амосов защищал титул Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против "временного" чемпиона Логана Сторли.

Во всех 5 раундах украинец показал тотальное преимущество над американцем и единодушным решение судей признан победителем.

В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания, во время которой оба соперника показали одинаковый вес - 76,84 кг.

Украинец завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года он должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Ярослав Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 г. и победил его раздельным решением судей.