Об этом сообщает Bellator в Instagram.

В новом рейтинге Амосов поднялся с четвертой на третью позицию. Это произошло после того, как украинец защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против американца Логана Сторли.

Возглавляет рейтинг чемпион Bellator в полулегком весе (до 66 кг) Патрисиу Фрейре из Бразилии.

Ярослав Амосов получил чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года он должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Амосов вторично победил Сторли. Он встречался с американцем в ноябре 2020 года и одолел его раздельным решением судей.