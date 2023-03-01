Украинец Амосов ворвался в топ-3 рейтинга Bellator независимо от весовой категории
Украинец Ярослав Амосов поднялся на третье место в рейтинге Bellator среди бойцов, независимо от весовой категории
Об этом сообщает Bellator в Instagram.
В новом рейтинге Амосов поднялся с четвертой на третью позицию. Это произошло после того, как украинец защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против американца Логана Сторли.
Возглавляет рейтинг чемпион Bellator в полулегком весе (до 66 кг) Патрисиу Фрейре из Бразилии.
Ярослав Амосов получил чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года он должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.
Амосов вторично победил Сторли. Он встречался с американцем в ноябре 2020 года и одолел его раздельным решением судей.
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26 февраля Ярослав Амосов защитил титул Bellator в поединке против Логана Сторли.
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