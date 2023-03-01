Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украинец Амосов ворвался в топ-3 рейтинга Bellator независимо от весовой категории

Украинец Амосов ворвался в топ-3 рейтинга Bellator независимо от весовой категории

1 мартa, 2023 среда
11:30
Спорт

Украинец Ярослав Амосов поднялся на третье место в рейтинге Bellator среди бойцов, независимо от весовой категории

Об этом сообщает Bellator в Instagram.

В новом рейтинге Амосов поднялся с четвертой на третью позицию. Это произошло после того, как украинец защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против американца Логана Сторли.

Возглавляет рейтинг чемпион Bellator в полулегком весе (до 66 кг) Патрисиу Фрейре из Бразилии.

Ярослав Амосов получил чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года он должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Амосов вторично победил Сторли. Он встречался с американцем в ноябре 2020 года и одолел его раздельным решением судей.

Читайте также:
Президент України Володимир Зеленський
27 февраля, 2023 понедельник
Запад неофициально выдвинул Зеленскому военный ультиматум, – Bild
Лукашенко
28 февраля, 2023 вторник
Лукашенко увидел "уникальный момент" для завершения войны в Украине
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
27 февраля, 2023 понедельник
В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.29
    Покупка 38.29
    Продажа 39.26
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
1 мартa
13:01
Россияне обстреляли Часовня Яр на Донетчине: получила ранение пожилая женщина
12:57
Умер рекордсмен чемпионата мира по футболу Жюст Фонтен
12:55
Украинцы за границей могут воспользоваться паспортным сервисом в четырех странах. Адреса
12:50
Обновлено
Во Зеленского прокомментировали атаки дронов на вражеской территории: Украина не бьет по РФ
12:49
Почти все депутаты Верховной Рады получили 100% надбавку к окладу за январь 2023 г
12:30
Кулеба назвал пять величайших поражений Путина в войне с Украиной
12:28
Прямое попадание: в результате ракетного удара поврежден спортзал учебного заведения в Орехове
12:20
В Тайване сообщили об активности 25 китайских самолетов и 3 кораблей вблизи острова
12:15
Обвинительный акт против гауляйтера Балицкого направили в суд: инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины
12:07
Директор ФБР назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в Китае
12:04
В небе над Киевской областью обнаружили воздушный объект, - КОВА
12:03
OPINION
Украина станет главной темой выборов в США
12:00
Обновлено
В МИД РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации с радиоактивными материалами в Приднестровье, правительство Молдовы опровергло
11:51
В результате обстрелов повреждены сети в трех областях, – Укрэнерго
11:31
Полиция предотвратила 41 собрание молодежи в рамках движения ПИК Редан
11:31
Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор для поврежденной подстанции
11:21
Эксклюзив
С 2014 года Россия депортировала из Украины более 1,5 млн детей, - юрист Рашевская
10:57
В Херсонской области мужчина погиб при попытке разобрать найденное взрывное устройство
10:42
За минувшие сутки враг 86 раз обстрелял Херсонщину: погибли 5 человек, 7 получили ранения
10:35
Во временно оккупированной Кадиевке взорвались фуры с российским боекомплектом, – Гайдай
10:28
Эксклюзив
В оккупированном Бердянске россияне обыскивают гаражные кооперативы, - зампредседателя райсовета Дудукалов
10:26
Россияне за ночь 8 раз обстреляли Никопольщину: повреждены несколько предприятий и частные дома
10:04
OPINION
Кремль и оппозиция играют в один футбол
09:54
Майк Тайсон
Майк Тайсон назвал тяжеловеса с самым мощным ударом в истории
09:39
Россияне обстреляли Чугуев, ранен мужчина и 13-летний мальчик
09:18
В Черноморском и Евпатории раздались взрывы
09:18
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 1 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
08:55
Инфографика
За сутки оккупанты в Украине потеряли 650 военных, 7 танков и 10 артиллерийских систем
08:41
Британская разведка объяснила, почему РФ начала запускать дроны-камикадзе из Брянской области
08:28
OPINION
Николай Княжицкий
Может ли Украина и в ЕС вступить, и построить авторитаризм?
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Весеннее наступление РФ. Где и когда?
07:59
ВСУ за минувшие сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
07:53
УПЛ: "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" Турнирная таблица
07:44
Пентагон
В США заявили, что война в Украине может длиться еще два-три года
07:30
"He[" сыграл против "Милана" в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА
07:08
Ротань назвал имена ассистентов в сборной Украины и рассказал о роли в команде Реброва
06:44
Китайская спутниковая компания предоставляла аэроснимки российским "вагнеровцам", - Sky News
06:36
В ISW рассказали, какие задачи Кремля Лукашенко выполняет во время визита в Китай
06:10
Россия усиливает информационные операции, чтобы замедлить поставки оружия Украине, - ISW
05:56
Украинец Кривцов попал в сборную лучших футболистов 1-го тура МЛС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV