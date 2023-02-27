Украине за год удалось разблокировать решение по поставке шести из семи типов оружия, – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере.

"Каждая дискуссия о поставках Украине нового, сверхважного вида оружия начиналась с "нет" и заканчивалась "да". В прошлом году мы разблокировали политические решения относительно шести из семи типов оружия, что изменяет правила игры. Осталась только боевая авиация", - написал он.