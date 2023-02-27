Украине за год удалось разблокировать решение по поставке шести из семи типов оружия, – Кулеба
В прошлом году Украина смогла разблокировать политические решения по поставке шести из семи типов оружия
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере.
"Каждая дискуссия о поставках Украине нового, сверхважного вида оружия начиналась с "нет" и заканчивалась "да". В прошлом году мы разблокировали политические решения относительно шести из семи типов оружия, что изменяет правила игры. Осталась только боевая авиация", - написал он.
- 24 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение СМИ о том, что Украина получит танки сообщением, что союзники уже берутся за лоббирование поставок самолетов F-16
- 23 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что боевые самолеты, которые есть в наличии у стран-членов НАТО, могут передать Украине.
- О том, что в США продолжается обсуждение вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений, заявила 23 февраля и заместитель председателя Госдепа Виктория Нуланд.
- Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля сказал, что продолжаются переговоры по обучению украинских военных на F-16 и по возможности получить самолеты "еще с тремя европейскими государствами"
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