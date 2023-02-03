Украине, возможно, придется отказаться от Бахмута, чтобы перебросить силы на юг, - Bloomberg
Украине, возможно, придется отказаться от Бахмута Донецкой области и перебросить силы на юг. Это отступление не будет иметь большого стратегического влияния на войну.
Об этом изданию Bloomberg рассказали неназванные американские чиновники.
СМИ предупреждает, что уже в скором времени Украина столкнется с 300 тысячами мобилизованных российских солдат, и это больше, чем в начале полномасштабного вторжения.
Издание также отмечает, что обещанное западное оружие прибудет в Украину только весной, а до этого ВСУ должны выиграть время.
"Учитывая время, необходимое для доставки, обучения и строительства линий поставки, передовые боевые танки из Европы и США могут появиться на поле боя только весной. Когда они придут, они дадут Украине столь необходимый толчок", - пишет Bloomberg.
"По словам высокопоставленного чиновника, США советуют украинским силам выдержать время, чтобы разрешить этим танкам и другому оружию прибыть", - отметили журналисты.
"Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, придется скоро вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили представители США и Европы, передавая России символическую победу", - подчеркнули в СМИ.
При этом издание подчеркивает, что отступление из Бахмута не будет иметь большого стратегического влияния на войну.
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- 31 января лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон рассказал, что российские войска активно наступают на Бахмутском направлении и пытаются окружить город.
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