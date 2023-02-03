Об этом изданию Bloomberg рассказали неназванные американские чиновники.

СМИ предупреждает, что уже в скором времени Украина столкнется с 300 тысячами мобилизованных российских солдат, и это больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Издание также отмечает, что обещанное западное оружие прибудет в Украину только весной, а до этого ВСУ должны выиграть время.

"Учитывая время, необходимое для доставки, обучения и строительства линий поставки, передовые боевые танки из Европы и США могут появиться на поле боя только весной. Когда они придут, они дадут Украине столь необходимый толчок", - пишет Bloomberg.

"По словам высокопоставленного чиновника, США советуют украинским силам выдержать время, чтобы разрешить этим танкам и другому оружию прибыть", - отметили журналисты.

"Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, придется скоро вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили представители США и Европы, передавая России символическую победу", - подчеркнули в СМИ.

При этом издание подчеркивает, что отступление из Бахмута не будет иметь большого стратегического влияния на войну.

Читайте также: Обострение на дуге Бахмут - Авдеевка - Марьинка - Угледар можно считать началом нового наступления россиян, - военный аналитик Гетьман