Украине вернули тела 50 павших воинов, из них 37 – защитники Азовстали
Состоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50"
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Обмен телами погибших военных между Украиной и РФ по формуле 50 на 50 произошел на линии фронта в Запорожской области.
Из 50 тел украинских военных 37 – защитники Азовстали.
Операцию по обмену проводили Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, Главное управление разведки Минобороны Украины, Служба безопасности Украины, Генштаб ВСУ и другие силовые структуры Украины. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.
- 2 июня на линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160"
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