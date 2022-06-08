Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Обмен телами погибших военных между Украиной и РФ по формуле 50 на 50 произошел на линии фронта в Запорожской области.

Из 50 тел украинских военных 37 – защитники Азовстали.

Операцию по обмену проводили Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, Главное управление разведки Минобороны Украины, Служба безопасности Украины, Генштаб ВСУ и другие силовые структуры Украины. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.

2 июня на линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160"

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