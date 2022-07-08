Украине угрожают 40 крылатых ракет с Черного моря

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Черное море

Вражеская корабельная группировка угрожает применением 40 ракет типа "Калибр" из четырех надводных и двух подводных носителей. На страже северо-западной части Черного моря также находятся 3 больших десантных корабля.

Потери России

7 июля россияне потеряли 12 оккупантов, танк, гаубицу "Мста-Б", состав боеприпасов и беспилотник "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.

Обращение к украинцам

Меры безопасности не теряют актуальности, сигналы тревог – обязательны к исполнению, ограничение правового режима военного положения – это не помеха, а забота о вашей безопасности. Не поддавайтесь на провокации, не доверяйте вражеской пропаганде. Верьте в силы обороны и в нашу общую Победу!

7 июля в Херсонской области украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что на их направлении российский агрессор не создает новые ударные группировки.

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