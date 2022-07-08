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Украине угрожают 40 крылатых ракет с Черного моря

8 июля, 2022 пятница
03:04
война с Россией

Российский агрессор готов выпустить по Украине 40 крылатых ракет из Черного моря

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Черное море

Вражеская корабельная группировка угрожает применением 40 ракет типа "Калибр" из четырех надводных и двух подводных носителей. На страже северо-западной части Черного моря также находятся 3 больших десантных корабля.

Потери России

7 июля россияне потеряли 12 оккупантов, танк, гаубицу "Мста-Б", состав боеприпасов и беспилотник "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.

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