Об этом он написал telegram.

"Теракт в Оенивке: Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них - идентифицированы", - говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что все погибшие имели официальный статус военнопленных, и они были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.

В настоящее время Украина взаимодействует с Миссией ООН по расследованию этого преступления РФ.

Что известно о российском теракте в Оленивке

29 июля 2022 россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленивке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Оленивке. Однако, доступ представителям КК к месту трагедии не дала.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленивке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленивке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили, что миссия в колонию в Оленивке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил, что в колонии в Оленивке до сих пор находятся украинские военнопленные.