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Аналитика

Украине снова советуют изменить тактику наступления. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
23 августа, 2023 среда
22:38
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Наступательная тактика ВСУ обусловлена тем, что у Украины есть ограничения и задержки поставок необходимого вооружения Западом. И как следствие - запоздалой подготовки наших бригад и соответственно, самого наступления. Также враг за время подготовки украинской армии к наступлению выстроил систему обороны для прорыва которой сейчас не подходит ни одна концепция США или НАТО

Украине снова советуют изменить тактику наступления

Украине снова советуют изменить тактику наступления, потому что, мол, ВСУ сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны быть. Поскольку украинское командование распределило войска и огневые средства примерно поровну между Востоком и Югом. Также говорится, что под Бахмутом сосредоточено больше войск, чем на приоритетном Юге. Соответственно, Украине советуют сконцентрироваться на одном направлении – Мелитополь. Увеличить количество сил и средств прорыва через российские минные поля и другие оборонные сооружения и таким образом обеспечить прогресс, даже если Украина потеряет больше солдат и техники в этом процессе. Об этом сегодня написали в New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и экспертов. На этой неделе подобных публикаций было достаточно в западных СМИ. На этот счет есть несколько замечаний. Во-первых, тактика ВСУ обусловлена тем, что у Украины есть ограничения и задержки поставок необходимого вооружения Западом. И, как следствие, запоздалой подготовки наших бригад и, соответственно, самого наступления. Во-вторых, враг за время подготовки украинской армии к наступлению выстроил систему обороны, для прорыва которой сейчас не подходит ни одна концепция США или НАТО. Особенно это касается завоевания господства в воздухе. И именно этот аргумент ни разу не упоминают в иностранных публикациях о медленном наступлении ВСУ. Быстрое и массовое наступление без результата, но с потерями несет больше рисков, чем текущая тактика Украины.

Что же касается странных рекомендаций сконцентрировать силы и средства в одной точке, то следует отметить, что разумный план любой кампании состоит в том, чтобы постоянно держать врага в напряжении и неопределенности на многих направлениях. Это нужно, чтобы враг не смог сосредоточить свои резервы на одном направлении. Поэтому сейчас два действующих направления ВСУ на Юге – Токмак-Мелитополь и Бердянский, а также потенциальные Васильевка, Гуляйполе и Угледар, ставят российских оккупантов перед выбором направления, которое нужно усиливать. Кстати, усиливать фронт у россиян нечем. В условиях двухмесячного наступления ситуация противника не изменилась. А ведь ротационные мероприятия на постоянной основе в российской армии не проводятся. Именно наступательные действия по всей полосе фронта остаются очень принципиальными. Единственное, что произошло за последнее время, так это переброска 7-й десантной дивизии армии РФ из Херсонской области именно для защиты Роботино. Это единственное усиление русских оккупационных войск, которое было совершено на Юге.

Map Роботине Запоріжжя 23.08.23
Карта боевых действий в направлении Роботиного по состоянию на 23 августа.

Активность наступления ВСУ на Бахмутском направлении зафиксировала элементы нескольких воздушно-десантных дивизий и отдельных бригад, которые враг не может перебрасывать на другие направления. К тому же стоит отметить, что в публикациях иностранных СМИ нет ссылки на определенного эксперта, или на чиновника из Пентагона или Белого дома, однако, когда речь идет о заявлениях официальных представителей американских властей, они не соглашаются, что война в Украине якобы зашла в тупик. В частности, Джейк Салливан заявил о том, что Украина продолжает освобождать собственные территории на методичной и системной основе. Поэтому понимаем, что наступление происходит медленнее, чем мы хотим, но такова объективная реальность, которая связана с системой обороны, которую преодолевают наши военные. Кстати, сегодня в Генштабе сообщили, что наши войска продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, в направлении Новопрокоповки наши защитники имели успех. Этот населенный пункт расположен к югу от Роботино. Сейчас в Роботино продолжается зачистка города. О полном освобождении Роботино мы узнаем после проведения всех стабилизационных мероприятий.

Наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении.

По сообщению Генштаба ВСУ на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города. Наши войска закрепляются на достигнутых рубежах. Думаю, что это именно боевые действия в зоне Клищиевки и Курдюмовки. Эта зона боевых действий остается сложной, ведь враг постоянно перебрасывает туда свои резервы. Поэтому понимаем, что ситуация на всех направлениях сложная, но подходы Генштаба к ведению боевых действий остаются вполне понятными и рациональными.

Уничтожение российского С-400 в оккупированном Крыму

Сегодня, 23 августа, в оккупированном Крыму был уничтожен российский новейший ЗРК С-400. Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Кроме уничтожения самого комплекса были сообщения о том, что были уничтожены РЛС. Сейчас информации о том, чем именно был  уничтожен С-400, нет. Однако стоит отметить, что на видео уничтожения С-400 достаточно качественная съемка. То есть, российское ПВО в Крыму не обнаружило тот беспилотник, который снимал момент удара по ЗРК. Российский С-400 может обеспечивать дальность ударов по нашим самолетам на расстоянии до 200 км. Уничтожение С-400 существенно ослабит ПВО РФ во временно оккупированном Крыму.

За последний год производство дронов в Украине увеличилось в сотни раз.

Основатель БФ "Стальные крылья" Владислав Стадник рассказал, что потребность в дронах для ВСУ постоянно. И только сейчас удалось обратить внимание на эту проблему. По словам Стадника, еще год назад не все понимали важность дронов для современной войны. Хорошая новость в том, что сейчас ситуация изменилась. Плохая – это также понял и наш враг. Стадник также добавил, что ситуация со сборами на дроны ухудшилась. И для этого есть объективные причины. В частности, по его мнению, финансовое положение украинцев ухудшилось, что уменьшает их желание донатить. Однако есть определенная активная категория населения, которая постоянно донатится на закупку дронов.

безпілотник "Лелека-100"
Беспилотник украинского производства "Аист-100" ( фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Владислав Стадник рассказал, что сейчас большой акцент делается на производство украинских дронов. Он отметил, что за последний год производство дронов в Украине увеличилось в сотни раз. Сейчас на рынке есть большое количество действительно качественных продуктов собственного производства, прошедших боевые испытания. Эти дроны доказывают свою эффективность на поле боя ежедневно.

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