Украине сначала следует провести учет оружия на руках у граждан, а потом говорить о его легализации, - глава Нацполиции
Украина может вернуться к вопросу легализации оружия после того, как состоится учет того вооружения, которым уже владеют граждане
Об этом сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина .
По его словам, Украина правильно приняла решение о вооружении граждан в начале полномасштабной войны России против Украины, поскольку это позволило остановить врага.
"Так вот, все сначала надо вернуть на склады, поставить на учет или взорвать, как это делают взрывотехники, а потом уже возвращаться к вопросу владения оружием. То есть прежде всего мы должны учесть все оружие, которое есть сегодня у наших граждан", - сказал Клименко.
По его данным, с начала полномасштабных боевых действий из незаконного оборота только сотрудники уголовного розыска изъяли более тысячи единиц огнестрельного оружия, более 100 гранатометов и 350 тысяч боеприпасов.
"Тысячи единиц оружия на руках могут представлять угрозу жизни мирных и законопослушных граждан", - подчеркнул глава Нацполиции.
- Напомним, за первую неделю после широкомасштабного вторжения России к ТрО присоединилось более 100 тысяч человек.
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