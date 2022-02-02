Украине следует увеличить количество игроков на рынке электроэнергии, - Хабатюк

Об этом эксперт по энергетическим вопросам Алексей Хабатюк заявил в программе "Энерго Live" в эфире "Еспресо.TV".

“Электроэнергетика очень централизована. На рынке фактически присутствуют два игрока: частный - в виде ДТЭК группы Рината Ахметова и государство - в виде НАК "Энергоатом" и "Центрэнерго". Есть еще мелкие игроки, но их доля незначительна. Так что сложилась неблагоприятная для конкуренции ситуация”, - сказал он.

По словам эксперта, с одной стороны, крупный частный игрок заинтересован в максимизации своих прибылей. С другой стороны, на рынок влияет государство, которое, во-первых, сдерживает рост тарифов для населения до уровня рыночных, а во-вторых - руководствуется действиями политиков. Те же в свою очередь могут иногда действовать в интересах бизнеса, а не в интересах государственных компаний.

Проблема в том, чтобы увеличить количество реальных игроков на рынке, чтобы они между собой конкурировали. Но такие игроки придут только тогда, когда государство создаст условия, чтобы на рынке можно было зарабатывать, и будет минимально вмешиваться в финансовую работу рынка”, - пояснил Алексей Хабатюк.