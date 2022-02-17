Украине следует срочно искать альтернативные источники поставок горючего на замену Беларуси, – энергоэксперт
Беларусь, запретив импорт литовских нефтепродуктов в Украину, фактически оставила наше государство без надежных поставщиков топлива, а значит, может в любой момент перекрыть свой импорт бензина и устроить в Украине дефицит топлива
Об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал в программе "Эспрессо кошелек с Александром Морщавкой" на телеканале "Эспрессо".
"Если даже одна Беларусь прекратит поставки нефтепродуктов, на колонках сразу пропадет горючее. Произойдет дефицит, и все снимут горючее со свободной продажи", – сказал он.
По словам Куюна, сейчас рассматривается вариант поставок литовского горючего через Польшу, но в гораздо меньших объемах, чем были через Беларусь.
В то же время для Беларуси поставки горючего в Украину обеспечивают значительную часть доходов государственного бюджета, поэтому перекрытие их приведет к проблемам для белорусской экономики.
"В нефтеперерабатывающую промышленность Беларуси были вложены очень большие средства. Наполнение государственного бюджета Беларуси значительным образом зависит от экспорта нефтепродуктов", - отметил в эфире программы президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
- Напомним, Беларусь с 7 февраля ввела запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".
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