В Крыму в 2014 году оккупанты называют "Таврией" трассу, которая пока еще связывает украинский полуостров с российским рейхом, а в Киеве "эксперты" согласовывают, и рядовые граждане массово голосуют за название парка "Таврический".

В XVIII веке Екатерина II массово меняла названия оккупированных ее империей чужих земель: Итиль – на Волгу, Яик – на Урал, Крым/Юг Украины – на Тавриду/Таврию… Оно даже даровала графу Потёмкину титул "Таврический" как награду за геноцид qırıml и украинцев/казаков. Она придумывала для Украины, которую превращает в Малороссию, еще кучу древнегреческих названий…

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В XVIII веке Екатерина II массово меняла названия оккупированных ее империей чужих земель: Итиль – на Волгу, Яик – на Урал, Крым/Юг Украины – на Тавриду/Таврию…

В XXI веке, во время кровавой войны с россиянами, десятки тысяч киевлян голосуют за искусственный, унизительный, кровавый топоним, "потамушта эта звучит красиво".

Невежды пишут мне: "А разве тавров не было?" Может, и "было", хотя это полумифическое (типа "варваров", "тартаров") слово Геродота, который никогда не был в Крыму, и никто не знает, как тогда себя называла эта естественная составляющая современного народа qırımlı. Но если даже представить, что "тавры" в составе крымцев как субэтнос существуют до сих пор, то называть Крым "Таврией" - это как Украину, например, Бойкивщиной, чтобы только не называть Украиной.

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Это постколониальная ментальная пропасть, из которой многие у нас еще не готовы/не хотят выбираться. За которую некоторые цепляются руками и ногами, которую хотят оставить детям как "историческое наследие".

Это постколониальная ментальная пропасть, из которой многие у нас еще не готовы/не хотят выбираться. За которую некоторые цепляются руками и ногами, которую хотят оставить детям как "историческое наследие"

Я уже не говорю о массе названий/слов типа Багчасарая или чиберека, которые у нас до сих пор транслитерируются с крымского языка только через русский - "Бахчисарай", "чебурек". И о куче другого малороссийского мусора, который именно нам просто сейчас нужно выбрасывать из наших голов, словарей, карт, учебников и т.п., не дожидаясь "эволюций" и "новых поколений". Великой войны с очередным геноцидом таким образом мы "дождались"…

Эта тема, на первый взгляд, кажется почти безграничной, хотя на самом деле вылечить такую постколониальную болезнь можно и нужно окончательно и быстро. Нужно только иметь здравый смысл, прислушиваться к сознательным людям, не слушать несознательных.

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А главное — слышать и понимать, уважать и ценить друг друга, любить и уважать Украину, не заниматься добровольным самоунижением, которое сейчас выглядит совсем позорным. И думать, думать, думать, что мы говорим и делаем. Потому что все, что касается создания общеукраинской постколониальной ментальности, очень важно. Ведь именно сейчас мы строим фундамент и стены европейской Украины будущего, которые просто не могут быть из перекрашенного российско-имперского кирпича.

Я не питаю иллюзий, что все это решится мгновенно. Но пока жив, приложу к этому сколько смогу усилий.

Мы, украинцы, не рабы, в том числе не рабы русских имперских мифов. Нам всем надо как можно быстрее и неотвратимее возвращаться домой.

В ментальном смысле – тоже.

Qırım serbest olacaq.

Украина превыше всего!

Русский рейх будет уничтожен.

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Об авторе. Айдер Муждабаев, журналист

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