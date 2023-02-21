Украине сейчас нужно передать все запасы боеприпасов армий ЕС, - Боррель
Страны Европейского союза должны передать Украине все запасы имеющихся боеприпасов, поскольку украинская армия остро нуждается в их для противостояния с РФ
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 20 февраля, сообщает РБК-Украина.
"Очевидно, что мы должны запустить процедуры для увеличения мощности европейской промышленности, чтобы производить больше боеприпасов и быстрее. И очевидно, что мы должны усилить наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения неотложных потребностей Украины", - сказал Боррель.
В то же время, топдипломат ЕС заявил, что "в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы - передать уже имеющиеся в европейских армиях запасы".
"Мы не должны ждать, пока их (боеприпасы) изготовят. Мы должны использовать то, что уже изготовлено и хранится на складах и будет изготовлено в ближайшие дни. Приоритет должен предоставляться поставке украинской армии. Столько сколько можем", - отметил он.
- Напомним, накануне Жозеп Боррель призвал 27 стран-членов ЕС ускорить производство и поставку боеприпасов для Украины.
- По данным СМИ, Эстония предложила странам ЕС инвестировать 4 млрд. евро в боеприпасы для Украины.
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