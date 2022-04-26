Украине сейчас категорически не нужен еще один фронт на границе с Приднестровьем, - Гарань

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



Я категорически против того, чтобы Украина нанесла удар на опережение по Приднестровью. Поскольку Украина не ведет боевые действия на чужой территории. Приднестровье является территорией Молдовы и, конечно же, мы хотели бы, чтобы россияне убрались оттуда, но нам точно не нужно самим открывать фронт на границе с Приднестровьем. Более того, удар по Приднестровью даст дополнительные поводы РФ привлечь свой военный контингент там. Однако то, что произошло сегодня в Приднестровье, трудно пока комментировать.”, - пояснил Гарань



Гарань подчеркнул, что руководство РФ может использовать ситуацию в Приднестровье, чтобы открыть дополнительный фронт против Украины.



“Россияне делают, что хотят. Поэтому я не удивлюсь, если они используют ситуацию в Приднестровье для того, чтобы открыть еще один фронт против Украины. У них есть планы по всей Украине, но эти планы разрушает ВСУ. Мы слышали российского генерала , говорившего, что РФ будет прокладывать коридор в Приднестровье, где нарушаются права русскоязычного населения. То есть, власть в Приднестровье пророссийская и там нарушают права русскоговорящего населения. Цинизма россиян нет предела. Однако я считаю, что у россиян не будет сил и ресурсов, чтобы пробивать коридор в Приднестровье", - добавил Гарань.

Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета. Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ.

Два взрыва прогремели утром 26 апреля в поселке Маяк самопровозглашенной Приднестровской республики , в результате этих взрывов на телерадиоцентре повреждены антенны



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