Украине пообещали системы ПВО, - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Еще до начала полномасштабной войны мы говорили партнерам, что нуждаемся в современной противоракетной обороне. Повторяли это и после 24 февраля", - отметил президент.

Он еще раз упомянул ракетный удар по ТЦ в Кремечуке.

"Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали безопасности так же, как и люди в любом моле мира – где-то в Филадельфии или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор. И сейчас я уже могу это сказать - я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем", - подытожил Зеленский.