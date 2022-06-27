Украине пообещали системы ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине систем противовоздушной обороны
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Еще до начала полномасштабной войны мы говорили партнерам, что нуждаемся в современной противоракетной обороне. Повторяли это и после 24 февраля", - отметил президент.
Он еще раз упомянул ракетный удар по ТЦ в Кремечуке.
"Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали безопасности так же, как и люди в любом моле мира – где-то в Филадельфии или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор. И сейчас я уже могу это сказать - я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем", - подытожил Зеленский.
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