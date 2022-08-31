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Украине получит более 1,5 млн доз разных вакцин и 30 автомобилей от ЮНИСЕФ

31 августа, 2022 среда
05:55
Здоровье

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передает Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцину во все регионы, а также более 1,5 млн доз различных вакцин

Об этом передает Минздрав.

Первую партию из 10 автомобилей передала во время своего официального визита исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцины в Украине транспортируются и сохраняются с четким соблюдением требований, определенных производителем, несмотря на вызовы для системы здравоохранения, которые принесло с собой полномасштабное вторжение России.

"Предоставленные автомобили-рефрижераторы – это наш очередной этап к усовершенствованию "холодовой цепи", что позволит не только быстро развозить вакцины в нуждающиеся их регионы, но и с учетом привлечения в этот процесс Центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины более эффективно использовать средства иммунопрофилактики. Так мы сможем обеспечить бесперебойный доступ к вакцинам в каждом отдельном учреждении здравоохранения. Первый пилот развоза вакцин Центрам контроля и профилактики болезней уже в ближайшее время будет начат во Львовской области", - сказал он.

Предоставленные автомобили оснащены специальным холодильным оборудованием с объемом транспортировки вакцин 4 куб. м при температурном режиме +2…+8 °C, что позволит доставлять необходимый запас вакцин в любое заведение здравоохранения в пределах области.

Также Украина начинает получать вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за счет доноров – Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Японии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори – краснухи – паротита и бешенства. В целом Украина получит более 1,5 миллиона доз, как гуманитарную помощь.

"Во время войны риск распространения инфекционных болезней значительно возрастает. Поэтому так важно вовремя вакцинировать детей и взрослых. ЮНИСЕФ продолжает поддерживать Украину в это критическое время, чтобы уменьшить ужасающие последствия войны для людей", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

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Украина
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