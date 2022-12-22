Украине получили более 200 тыс. доз вакцин для детских прививок от ЮНИСЕФ

Об этом передают в украинском Минздраве.

Отмечается, что Украина получила вакцины в качестве бесплатной гуманитарной помощи.

"Несмотря на войну, вакцинация детей по Национальному календарю прививок продолжается", - сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, туберкулез особенно опасен для младенцев, а пятикомпонентные вакцины очень актуальны в условиях возможных перебоев с поставками. Благодаря этим вакцинам за один визит к врачу ребенок получает защиту от пяти болезней.

В свою очередь глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил, если есть возможность вакцинировать детей, нужно обязательно ею воспользоваться.

"Во время войны вакцинация не просто не потеряла актуальности, наоборот - защита от инфекций стала еще более насущной. Если в вашем населенном пункте есть доступ к услугам по вакцинации - воспользуйтесь этим, не откладывайте прививки на потом, особенно если пропустили какие-то дозы по календарю. Во время, когда опасность подстерегает повсеместно, защитите ребенка по крайней мере от болезней, которые можно предотвратить вакцинацию", - советует он.

Украина получает вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за средства доноров. В этом году фонд уже доставил вакцины против полиомиелита, кору – краснухи – паротита, дифтерии – столбняка, гепатита В, бешенства. Вакцины, относящиеся к Национальному календарю прививок, доступны для населения бесплатно.

Ранее в Украину ввезли 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 Janssen.

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