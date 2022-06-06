Об этом сообщает АР.

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что десятки тел бойцов с территории были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации.

Жорин подтвердил, что тела бойцов были получены во время обмена 4 июня в Запорожской области.

Пропавший без вести на заводе брат бойца "Азова" Вячеслав Дрофа рассказал, что как минимум два грузовика с телами с Азовстали были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

2 июня на линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160".