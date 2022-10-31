31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры. Из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 было выпущено 55 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Если кто-то думает, что это ответ на удары дронами в Севастополе, включая флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров", то они ошибаются. Это просто системный террор, такая массовая атака российских крылатых ракет нуждается в длительной подготовке, ведь маршрут каждой ракеты Х-101 прокладывается почти в ручном режиме.

В эти сутки, по нашим данным, флагмана на боевом дежурстве не было. Сейчас там 2 носителя "Калибров". Атака дронов по Севастополю действительно была результативной и снизила потенциал нападения российскими ракетами.

Силы ПВО демонстрируют невероятную эффективность

Ракеты Х-101 имеют дальность до 5 тыс. км и сейчас используются для ударов по критической инфраструктуре. Несмотря на то, что запасы этих ракет иссякают, враг все равно в последнее время использует их. Они считаются более точными в русском арсенале. Наши воздушные силы в борьбе с крылатыми ракетами демонстрируют невероятное учитывая процент уничтожения ракет. Один из наших генералов сказал, если ПВО сбивает 30% ракет – это хороший показатель, но наши военные втрое превысили нормативы этого дня.

По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, тактика россиян сегодня была обычной. Применение стратегической авиации БПЛА почти не было. 2 случая на севере было зафиксировано. Авиация наносила удары с севера Каспия и Волгодонска несколькими волнами. 45 из 55 ракет были сбиты, это очень хороший результат. Даже 30% сбития таких технологических ракет, которые спроектированы так, чтобы проходить ПВО – это успех. Применялись ЗРК, авиация помогала и ПЗРК.

Новые системы ПВО для Украины: NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и в перспективе Patriot

Игнат добавил, что система IRIS-T одна и работает на 100% эффективно. Надеемся, что щепетильность и обязательность немцев покажут себя и нам предоставят вовремя еще три обещанные системы. А также расширят производство, чтобы Украина получала комплексы и ракеты для них. Эффективность IRIS-T близка к 100%, комплекс не ошибается. Система практически автоматическая, человеческий фактор сведен к минимуму. Мощные ракеты, летящие прямо в яблочко. Больше бы нам такого добра и все было бы хорошо в нашем небе.

Спикер сообщил, что ожидания систем NASAMS есть. Произойдет это скоро. Мы увидим, как он хорошо работает и захочется больше. С ракетами проблем не должно возникать, потому что они на вооружении почти во всех странах НАТО. NASAMS, IRIS-T и в перспективе Patriot могут работать в едином информационном поле в реальном времени – иметь обмен информации о воздушных целях. Если где-то комплекс не отработал или не получил физически, цель может уничтожить другой комплекс. Хорошая перспектива объединить всю эту систему в единую.

Наши штатные комплексы БУК-М1 и С-300 имеют определенные возможности перехвата баллистических целей. Это требует достаточно высокого профессионализма личного состава. Мы приблизились к получению комплекса, который имеет не только противовоздушные, но и противоракетные возможности. В скором времени украинское небо будет защищать зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Италия и Франция согласились предоставить батарею этого ЗРК.

По данным СМИ, он войдет в пакет помощи, который запросила Украина у нового премьера Италии. Официальное решение должно быть где-то в середине ноября. Он может сбивать и искандеры, и иранские ракеты. Согласно договоренностям, Италия должна предоставить радиолокационные станции, а Франция – пусковые установки и ракеты. Сам комплекс состоит из радиолокационной станции, которая может видеть цели на дальности 600 км, кабины боевого управления и шести самоходных пусковых установок – в каждой из них 8 зенитных ракет. Комплекс может уничтожать самолеты на расстоянии до 100 км. Это самая большая дальность, которая будет. Дальность уничтожения баллистических ракет меньше – до 25 км. Если мы вовремя приступим к подготовке военных, то он станет хорошим дополнением к NASAMS и IRIS-Т.

Новейшие украинские РЛС

По словам Игната, радиолокационные станции, имеющие ВСУ сегодня, у них полный цикл производства в Украине. Это уже новейшие станции. Следует понимать, что мы работаем в условиях войны. Противник несколько уничтожил – первые удары противника были по РЛС, чтобы ослепить воздушные силы и уничтожить средства обнаружения. Есть производство, которое продолжает работу, но если западные страны нам с этим помогут, никто не будет против.