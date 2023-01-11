Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции
Об этом написали в твиттере канцелярии президента Польши.
"Рота танков Leopard Украине будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше", - сказал Анджей Дуда во время пребывания во Львове в среду, 11 января.
Кроме того, президент Литвы заявил, что его страна готова передать Украине системы противовоздушной обороны и зенитные системы, но не уточнил, какие и сколько.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.
- Также Зеленский во Львове почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами и провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное