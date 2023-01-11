Об этом написали в твиттере канцелярии президента Польши.

"Рота танков Leopard Украине будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше", - сказал Анджей Дуда во время пребывания во Львове в среду, 11 января.

Кроме того, президент Литвы заявил, что его страна готова передать Украине системы противовоздушной обороны и зенитные системы, но не уточнил, какие и сколько.

Согласно стандартам НАТО танковая рота – это 14 машин. Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и меньше 10 танков Leopard 2PL.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Также Зеленский во Львове почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами и провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины

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