Об этом она заявила на саммите лидеров ЕС в Праге, цитирует Европейская правда .

Метсола отметила, что государства ЕС могут предоставить это тяжелое вооружение и что оно поможет выиграть в войне против России.

"Украине нужно тяжелое оружие, и ей нужны танки. Ей нужно оружие. Страны-члены могут их предоставить в то время, как Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной. Мы должны ответить пропорциональным способом, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне". ", - подчеркнула Метсола.

6 октября в Праге начался саммит Европейского политического сообщества с участием 44 стран без РФ.

Президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Праге назвал пять пунктов , которые помогут достичь мира в Украине и мире.