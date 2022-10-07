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Украине нужны танки и страны-члены могут их предоставить, - глава Европарламента

7 октября, 2022 пятница
11:37
война с Россией

Глава Европейского парламента Роберта Метсола в очередной раз призвала страны-члены Евросоюза предоставить Украине танки

Об этом она заявила на саммите лидеров ЕС в Праге, цитирует Европейская правда .

Метсола отметила, что государства ЕС могут предоставить это тяжелое вооружение и что оно поможет выиграть в войне против России.

"Украине нужно тяжелое оружие, и ей нужны танки. Ей нужно оружие. Страны-члены могут их предоставить в то время, как Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной. Мы должны ответить пропорциональным способом, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне". ", - подчеркнула Метсола.

  • 6 октября в Праге начался саммит Европейского политического сообщества с участием 44 стран без РФ.
  • Президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Праге назвал пять пунктов , которые помогут достичь мира в Украине и мире.

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