Украине нужны реальные гарантии, чтобы Россия не могла нападать: вступление в НАТО или двусторонний договор о безопасности с США или Великобританией, - Огрызко
Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг, дипломат Владимир Огрызко считает, что Украине нужны реальные гарантии, чтобы Россия не могла больше нападать, а это вступление в НАТО или двусторонний договор о безопасности с США или Великобританией
Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Главное для нас – это гарантии, но ни в коем случае не от России. От РФ может быть только одна гарантия, что на нас будут дальше нападать. Украине нужны реальные гарантии, чтобы Россия не имела возможности нападать", – отметил Огрызко.
Экс-министр подчеркнул, что такими гарантиями являются две: отдельные гарантии от Соединенных Штатов Америки или Великобритании – стран, имеющих ядерное оружие, с которыми мы заключаем двусторонние договоры о безопасности, в которых четко написано, что нападение на одну страну – это нападение на другую ; или полноправное членство Украины в НАТО.
"Это два типа гарантий, которые реально обеспечивают нам безопасность, все остальное - от лукавого. Я рад, что наша власть наконец-то услышала, что нельзя с Россией иметь какие-либо договоры о гарантиях, ведь это ничего не стоит. Что касается вступления в НАТО" , Украина имеет уникальный шанс – нужно вступать вместе с Финляндией и Швецией", - заметил Владимир Огрызко.
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