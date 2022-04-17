Украине нужны реальные гарантии, чтобы Россия не могла нападать: вступление в НАТО или двусторонний договор о безопасности с США или Великобританией, - Огрызко

Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"Главное для нас – это гарантии, но ни в коем случае не от России. От РФ может быть только одна гарантия, что на нас будут дальше нападать. Украине нужны реальные гарантии, чтобы Россия не имела возможности нападать", – отметил Огрызко.



Экс-министр подчеркнул, что такими гарантиями являются две: отдельные гарантии от Соединенных Штатов Америки или Великобритании – стран, имеющих ядерное оружие, с которыми мы заключаем двусторонние договоры о безопасности, в которых четко написано, что нападение на одну страну – это нападение на другую ; или полноправное членство Украины в НАТО.



"Это два типа гарантий, которые реально обеспечивают нам безопасность, все остальное - от лукавого. Я рад, что наша власть наконец-то услышала, что нельзя с Россией иметь какие-либо договоры о гарантиях, ведь это ничего не стоит. Что касается вступления в НАТО" , Украина имеет уникальный шанс – нужно вступать вместе с Финляндией и Швецией", - заметил Владимир Огрызко.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что россияне являются настоящими наследниками Адольфа Гитлера , а не немцы, а на угрозы России все цивилизованные страны будут плевать.

16 апреля Борис Джонсон сообщил, что дальнейшую военную помощь Украина получит в течение нескольких дней.