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Главная война с Россией Украине нужны ракеты, чтобы "взять в заложники" российские АЭС, - политолог
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Украине нужны ракеты, чтобы "взять в заложники" российские АЭС, - политолог

7 августа, 2022 воскресенье
22:28
война с Россией

Российские войска во время вероятного отступления из Херсона могут взорвать всю критическую инфраструктуру, чтобы этого предотвратить, нужны ракеты, чтобы угрожать их подобным объектам

Об этом в эфире Еспресо сказал политолог из Херсона Владимир Молчанов.

"Когда дойдет до отступления россиян, они подорвут все, что можно. Сомневаться нет причин, они не оставят ни газораспределительных станций, ни скважин водоканалов, ни электроподстанций. Единственная надежда, что они не подорвут дамбу Каховской ГЭС, чтобы надеяться еще получить себе воду в Крым. Только тогда, когда у них будет надежда на возвращение, если нет, то могут взорвать и дамбу и во всем обвинить Украину", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что у россиян нет никаких моральных предохранителей и нужно быть к этому готовым.

"Это касается жителей Казацкого и Новой Каховки, где возможны такие нюансы, потому что плотина заминирована тоже", - добавил Молчанов.

Он ответил на вопросы, какие действия Украины могут быть оправданы и эффективны.

"Единственные, к кому нужно обращаться, это информировать американских союзников и требовать больше дальнобойных ракет для HIMARS, чтобы "взять в заложники" некоторые объекты инфраструктуры РФ, в частности Курскую АЭС, возможно, Нововоронежскую. Для России только страх возмездия - единственное, что их может удержать", - подытожил политолог.

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атомная энергетика
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2022, воскресенье
7 августа
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