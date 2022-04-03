Украине нужны противокорабельные ракеты и средства дальнего огневого поражения, - эксперт

Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV



“Для победы у нас есть все самое необходимое – боевое знамя и воля к победе. Есть вооруженные силы Украины, которые все это сделают, вопрос только как быстро. Чтобы ускорить нашу победу, на мой взгляд, нам не хватает средств дальнего огневого поражения. Если по артиллерийским системам у Украины паритет с РФ, то системами дальнего огневого поражения являются проблемы.”, - пояснил Кевлюк



Кевлюк пояснил, что наличие в России ОТРК "Искандер" позволяет на территории Беларуси наносить поражения по всей территории Украины.



“Украине нечем ответить на ОТРК “Искандер”, которые с территории Беларуси могут наносить удары по всей украинской территории. Россия применяет крылатые ракеты воздушного базирования из рубежей, находящихся вне зоны досягаемости действия наших ПВО. Мы находимся в ситуации, когда вынуждены вести пассивные действия, только перехватывая крылатые ракеты. Поэтому Украине нужны средства дальнего огневого поражения, чтобы была возможность доставать противника на больших дальностях", - добавил Кевлюк.